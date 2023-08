I fan dei Ferragnez possono gioire: l’attesa è quasi finita e ben presto su Amazon Prime Video sbarcherà la puntata speciale della serie dedicata a Sanremo. Chiara Ferragni ha finalmente vuotato il sacco su quanto accaduto dietro le quinte dell’Ariston.

Chiara Ferragni: la verità sul Festival Sanremo

The Ferragnez Sanremo Special, prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, sta per sbarcare su Prime Video. In questa puntata speciale, Chiara Ferragni racconterà tutta la verità su quanto accaduto con Fedez dietro le quinte del Teatro Ariston. Nel promo che annuncia l’uscita si vede l’imprenditrice che regala qualche pillola.

Le anticipazioni di Chiara Ferragni

La Ferragni ha dichiarato:

“Sapeva quanto ci tenevo. Per una volta avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer”.

Come immaginavamo, quindi, la verità sul caos avvenuto a Sanremo 2023 riguarda il comportamento da protagonista di Fedez. Chiara gli aveva espressamente chiesto di mettere da parte, almeno per una volta, il suo egocentrismo.

Quando esce lo speciale dei Ferragnez su Sanremo?

La puntata di The Ferragnez in cui Chiara racconta la verità sul Festival di Sanremo debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il prossimo 14 settembre. “Questa sarà la puntata in cui piango sempre“, ha dichiarato la Ferragni.