Chiara Ferragni, quando trasloca nella nuova casa: le sue parole

Chiara Ferragni si è recata sul cantiere della sua nuova casa e, nelle ultime ore, ha aggiornato i suoi fan sui social.

Chiara Ferragni: la nuova casa

Manca ormai sempre meno al trasferimento della famiglia Ferragnez nella nuova casa multiaccessoriata nel quartiere di CityLife e, in queste ore, la stessa Chiara Ferragni si è mostrata mentre visitava l’appartamento con i suoi figli. L’influencer ha mostrato ai fan alcuni dettagli relativi alla casa, dalla doccia per la cromoterapia ai pavimenti di lusso e molto altro. La moglie di Fedez ha anche svelato ai suoi fan che, con tutte le probabilità, il suo trasloco avvera nei primi mesi autunnali, ossia a ottobre. In tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più in merito alla questione e non vedono l’ora di vedere la nuova casa dell’influencer arredata e pronta per essere vissuta.

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di acquistare la casa per permettere ai loro figli di avere maggior spazio (lì infatti avranno una stanza ciascuno). Inoltre, essendo ancora in costruzione, i due hanno potuto far accessoriare l’appartamento con tutti i comfort. Al momento non è dato sapere quanto sia costato il lussuoso appartamento ai due vip, e i fan sono curiosi di conoscere ulteriori particolari.