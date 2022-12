Chiara Ferragni mostra la nuova casa dove andrà a vivere con Fedez: le immagini

Proseguono a spron battuto i lavori sulla nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez, un nido d’amore enorme e super lussuoso che proprio come il loro attuale appartamento (dove sono in affitto) dovrebbe trovarsi non distante dalla zona di Milano City Life.

Nelle scorse ore l’influencer ha condiviso via social altre immagini del cantiere con gli operai al lavoro per trasformare quelle che oggi sono quattro mura di cemento spoglie in una nuova magione di lusso che farebbe invidia a chiunque.

Ecco dunque tutte le anticipazioni sul nuovo appartamento dove presto si trasferiranno i Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez: le immagini della loro nuova casa in costruzione

Qualche piccola anticipazione della nuova casa i Ferragnez già ce l’avevano data mesi fa, confermando che l’appartamento si troverà all’interno di un grande palazzo che include, tra le altre cose, anche una piscina privata.

Nelle nuove immagini apparse online è possibile notare che i due coniugi hanno scelto, tra le altre cose, un appartamento che vanta una scala a chiocciola.

Gli interni della casa (che si trova presso le residenze Libeskind 2) per il resto appaiono quasi del tutto completati. Dalle immagini si possono notare ampi spazi, grandi finestre che regaleranno alla coppia un panorama incredibile sullo skyline milanese e un’ampia terrazza, tutti elementi già presenti nella loro attuale abitazione.

Oltre alla piscina, tra l’altro, il palazzo dove andranno a vivere include anche una palestra e grandi giardini condominiali. Nulla è dato sapere del prezzo, ma si tratta di certo di cifre inavvicinabili per qualunque “comune mortale”.