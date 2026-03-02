Sembravano tre incidenti stradali invece, a investire 3 ciclisti, è stata la stessa persona, una donna che ora è accusata di tentato omicidio. Ecco cosa è successo.

Vigevano, donna investe volontariamente 3 ciclisti in poche ore

La sera del 27 febbraio 3 ciclisti sono stati investiti da un’auto a Vigevano, in provincia di Pavia. Sembravano incidenti stradali invece, ha investire i tre ciclisti, una donna e due uomini, è stata la stessa persona, ovvero una donna di 48 anni. Una sequenza che, dunque, ha lasciato poco spazio agli inquirenti sulla volontarietà del gesto. La prima ciclista investita è stata urtata solamente con lo specchietto, mentre uno dei due uomini ha riportato una contusione a una mano, il secondo invece è stato rianimato sul posto, intubato e trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

“Mi insultano ogni giorno”: donna investe di proposito 3 ciclisti

La donna di 48enne che ha investito 3 ciclisti nel giro di poche ore si è presentata di sua spontanea volontà in questura in condizioni di evidente squilibrio, confessando il motivo che l’ha spinta a investire i ciclisti: “li ho investiti perché sono stufa: chiedo aiuto da tempo, mi dicono solo che sono matta e ricevo centinaia di insulti ogni giorno.” In un secondo momento però la 48enne avrebbe ritrattato asserendo che invece era stata colpita da un malore. Ora la donna è accusata di tentato omicidio e oggi si presenterà davanti al giudice Pasquale Villani del Tribunale di Pavia per l’udienza di convalida del fermo. La donna nel 2004 avrebbe anche aggredito nel sonno il fratello a martellate.