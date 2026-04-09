Un grave incidente stradale avvenuto durante il giorno di Pasquetta a Ceggia, in provincia di Venezia, ha avuto conseguenze fatali e acceso l’attenzione sulle dinamiche dello scontro tra due veicoli e sugli accertamenti in corso da parte delle autorità. La vicenda, oltre al bilancio umano, presenta elementi particolarmente drammatici legati al contesto in cui si è verificata.

Incidente a Pasquetta e ricostruzione dell’impatto a Ceggia

Nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta, nel territorio di Ceggia, in provincia di Venezia, si è consumato un violento scontro tra due automobili lungo la strada Triestina. L’impatto ha coinvolto una Dacia Duster, su cui viaggiavano Domnica Daradisc e il marito, e una Audi A5 Coupé condotta da un uomo di 55 anni.

A seguito della collisione, la Dacia è uscita di strada ed è finita in un fossato, dinamica che si è rivelata fatale per la passeggera.

Secondo le prime ricostruzioni de Il Gazzettino, l’urto sarebbe stato improvviso e particolarmente violento. Il marito della vittima, alla guida del veicolo, è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Mestre, dove si trova ricoverato in Rianimazione: le sue condizioni sarebbero stabili, ma la prognosi resta riservata. Il conducente dell’Audi, che viaggiava da solo, non avrebbe riportato conseguenze fisiche. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di San Donà di Piave, intervenuti insieme ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Incidente a Ceggia, 55enne muore durante una videochiamata con le figlie: chi era la vittima

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dalla pm Monica Guzzardi, che dovrà stabilire eventuali responsabilità e valutare la necessità di disporre l’autopsia. Solo dopo questo passaggio sarà possibile procedere con il nulla osta per i funerali. Nel frattempo, entrambe le vetture sono state poste sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e le analisi peritali, cui potranno partecipare anche consulenti delle parti coinvolte. Sul conducente dell’Audi è stato effettuato un test alcolemico, risultato negativo, elemento che esclude alterazioni dovute ad alcol al momento dell’incidente.

Oltre agli aspetti investigativi, la tragedia ha avuto un forte impatto emotivo sulla famiglia. Nel momento dello schianto, la vittima era in videochiamata con figli e nipoti per gli auguri di Pasquetta: la comunicazione si è interrotta bruscamente, con lo schermo diventato improvvisamente nero, lasciando i familiari senza spiegazioni immediate. In seguito, uno dei messaggi condivisi dalla figlia recita: “Addio mamma, non so come farò senza di te. Non dovevi lasciarmi sola, non ora almeno… Eri tutto per me mamma, riposa in pace”.

Un ulteriore elemento che ha accompagnato la vicenda riguarda il cane di famiglia, Ricki, presente in auto al momento dell’incidente e inizialmente disperso nei dintorni. Dopo diversi appelli diffusi sui social e varie segnalazioni, l’animale è stato ritrovato nei giorni successivi grazie all’intervento di una cittadina e delle forze dell’ordine, chiudendo almeno in parte una storia segnata da un evento tragico.