Dramma in Italia, 43enne scende dall'auto in panne e viene travolto: è morto...

Dramma in Italia, 43enne scende dall'auto in panne e viene travolto: è morto...

Tragedia ieri sera in Sardegna, a Sassari, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere sceso dalla propria auto in panne ed essere travolto da un’altra vettura. I dettagli.

Tragedia a Sassari, scende dall’auto in panne e viene travolto: morto un 43enne

Intorno alle ore 23.00 di ieri, 7 aprile 2026, si è verificato un terribile incidente a Sassari, lungo la strada provinciale 15 che collega la città con Ittiri.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 43 anni si sarebbe fermato con la propria vettura in panne sul ciglio della strada per poi scendere al fine di verificare lo stato del motore. L’uomo, però, per farlo avrebbe camminato lungo la carreggiata, in un tratto privo di illuminazione, e sarebbe stato travolto da un’auto, uccidendolo sul colpo.

Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi, chiamati dal conducente dell’auto che ha investito l’uomo, che i Carabinieri, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica di questa tragedia.

Scende dall’auto in panne e viene travolto, morto un 43enne: aperta un’inchiesta

Si chiamava Luigi Pala, l’operario sassarese di 43 anni travolto da un’auto ieri sera lungo la provinciale 15. Il corpo della vittima è stato sequestrato per svolgere gli accertamenti medici, con la Procura di Sassari che ha aperto un’inchiesta al fine di chiarire le cause di questo incidente mortale. Il 62enne alla guida dell’auto che ha travolto il 43enne verrà inscritto nel registro degli indagati come atto dovuto.