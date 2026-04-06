Un incidente stradale avvenuto a Casal Monastero, nella periferia nord-est di Roma, si è trasformato in una tragedia: un giovane di 16 anni, investito sulle strisce, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle aree urbane e ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale e nel mondo sportivo giovanile.

Incidente a Casal Monastero, 16enne muore investito sulle strisce: chi era la vittima

Un altro drammatico episodio ha scosso Roma e la sua provincia: un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere stato investito nella zona di Casal Monastero, nel territorio del IV municipio Tiburtino. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, in via Ratto delle Sabine, nella periferia nord-est della Capitale. Il giovane, identificato come Mattia Rizzetti, è stato soccorso tempestivamente e trasferito in condizioni critiche presso una struttura ospedaliera della zona, ma purtroppo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate, decedendo poco dopo il ricovero al Sant’Andrea.

Stando alle indiscrezioni di Roma Today, alla guida dell’auto, una Peugeot 208, si trovava un 19enne romano, rimasto illeso e successivamente accompagnato al policlinico Tor Vergata per gli accertamenti tossicologici di rito. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale del VII gruppo Tuscolano, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Incidente a Casal Monastero, 16enne muore investito sulle strisce: il cordoglio del mondo sportivo e le reazioni

La notizia della scomparsa di Mattia ha rapidamente suscitato commozione nell’ambiente sportivo locale, dove il giovane militava nella categoria Allievi Under 17. Diverse società calcistiche hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordandolo con messaggi di affetto e dolore. In particolare, l’Asd Tor Lupara ha condiviso un pensiero carico di emozione: “Un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, tre anni passati con noi nella categoria 2009, tante emozioni, tante gioie, tanti ricordi. Il presidente Donato Olivier, il vice presidente Gina Tattilo, tutta la dirigenza, gli istruttori, i tesserati si stringono attorno a papà Sergio e mamma Valentina per la grave perdita. Riposa in pace Mattia“.

Anche il Roma City FC ha voluto ricordare il giovane atleta con parole sentite: “Non esistono parole per descrivere questo momento di assoluto dolore. Possiamo solo raccoglierci in silenzio attorno ai familiari con affetto e rispetto. Ciao Matti, riposa in pace“. A questi messaggi si sono uniti anche altri club, come l’Aranova, che hanno voluto manifestare solidarietà alla famiglia Rizzetti e alla comunità sportiva colpita da questa prematura e dolorosa perdita.