Un grave incidente stradale ha scosso l’autostrada A21 Torino-Piacenza, dove un bambino di 8 anni è morto mentre viaggiava in moto insieme al padre. Lo scontro con un’autovettura ha provocato la perdita di controllo del mezzo e conseguenze fatali per il piccolo, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Le autorità sono al lavoro per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Tragico incidente sull’A21: bambino di 8 anni muore in un incidente in moto con il padre

Un bambino di 8 anni ha perso la vita in un grave incidente verificatosi sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Stando a una prima ricostruzione riportata da Sky Tg24, ancora al vaglio delle autorità competenti, il minore viaggiava come passeggero su una moto condotta dal padre quando, per cause non ancora chiarite, il mezzo si è scontrato con un’autovettura. L’urto avrebbe provocato la perdita di controllo della moto, che è poi andata a impattare contro il guardrail laterale. La violenza della collisione ha causato la caduta dei due occupanti e traumi estremamente gravi per il bambino, risultato poi fatale nonostante i soccorsi.

Bambino di 8 anni muore in un incidente in moto con il padre: intervento dei soccorsi e conseguenze sulla circolazione

Sul luogo dell’incidente è stato attivato tempestivamente il sistema di emergenza: le squadre del 118 sono arrivate rapidamente, supportate dall’elisoccorso che ha potuto atterrare direttamente sulla carreggiata autostradale. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma senza esito a causa della gravità delle lesioni riportate dal piccolo. Il padre, che non avrebbe riportato ferite significative, è stato comunque trasportato all’ospedale Cardinal Massaia di Asti, dove ha ricevuto assistenza medica e supporto psicologico per il forte stato di shock.

Nel frattempo, la Polizia Stradale ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica e ha coordinato la gestione del traffico, che ha subito forti rallentamenti e temporanei blocchi per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti.