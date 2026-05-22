Incendio in appartamento a Grosseto: vittima di 66 anni e indagini in corso

A Grosseto un incendio domestico ha causato la morte di un imprenditore di 66 anni: i Vigili del fuoco lo hanno trovato privo di vita e i medici del 118 non sono riusciti a rianimarlo

La città di Grosseto è stata teatro di una tragedia la sera del 21 maggio 2026, quando un appartamento in via Piave è stato avvolto dalle fiamme. I residenti del condominio hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto le lingue di fuoco emergere dalle finestre; sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco insieme ai mezzi del 118 e alle forze dell’ordine.

I pompieri hanno raggiunto l’abitazione situata al terzo piano del palazzo e, durante le operazioni, hanno trovato il proprietario in gravissime condizioni, affetto da esalazioni.

Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi

I soccorritori hanno estratto l’uomo dall’appartamento e lo hanno trasferito immediatamente in strada per cercare di rianimarlo. I medici del 118 hanno praticato manovre di emergenza, ma purtroppo l’uomo è deceduto: il decesso è stato attribuito alle esalazioni di monossido di carbonio e constatato poco prima delle 22.

Durante l’intervento i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, mentre carabinieri e polizia locale hanno delimitato la zona per consentire le verifiche.

Tempestività e modalità dell’azione

Secondo quanto ricostruito, la chiamata d’allarme è partita dai vicini che hanno notato fumo e fiamme uscire dalle aperture dell’appartamento; grazie a questa segnalazione i Vigili del fuoco sono intervenuti con tempestività.

L’azione dei soccorritori si è concentrata su due fronti: lo spegnimento delle fiamme e la ricerca di eventuali persone ancora all’interno. Le operazioni hanno consentito di circoscrivere il rogo e di evitare ulteriori danni al condominio, anche se il bilancio personale per la vittima è stato purtroppo drammatico.

La vittima e il contesto locale

L’uomo deceduto aveva 66 anni e, secondo le prime informazioni, era un imprenditore titolare di un’attività di attrezzature ortopediche con sede in via Roma. L’abitazione coinvolta si trova vicino al centro storico di Grosseto ed era il luogo dove l’uomo viveva. Il fatto che l’appartamento fosse al terzo piano ha reso più complesse le operazioni di soccorso, con i pompieri impegnati a raggiungere piani elevati e a lavorare in condizioni rese difficili dal fumo e dal calore.

Impatto sulla comunità

La notizia ha suscitato sgomento tra i condomini e i commercianti della zona: i vicini che hanno dato l’allarme sono ancora sotto shock per quanto accaduto. Sul posto sono intervenute le autorità per ascoltare testimoni e raccogliere elementi utili alla ricostruzione, mentre alcuni residenti hanno riferito di aver sentito odore di fumo prima dell’arrivo dei soccorsi. In queste fasi iniziali la priorità è chiarire le circostanze che hanno portato allo scoppio dell’incendio e comprendere se vi siano stati problemi impiantistici o altri fattori aggravanti.

Accertamenti e prossime fasi

I Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo: si tratta di un’indagine tecnica che potrà richiedere sopralluoghi accurati, rilievi e analisi dei materiali coinvolti. Sul posto hanno operato anche carabinieri e polizia locale per coordinare le verifiche e garantire il rispetto delle procedure investigative. Al momento le autorità non hanno escluso alcuna ipotesi e mantengono aperte le valutazioni su possibili cause accidentali o difetti impiantistici.

Richiamo alla prudenza

L’episodio sottolinea l’importanza della prevenzione domestica: mantenere in ordine gli impianti, installare rilevatori e avere piani di evacuazione può fare la differenza in situazioni di emergenza. La tragedia di Grosseto del 21 maggio 2026 è un monito per tutta la comunità a non sottovalutare il rischio incendi e a prestare attenzione ai segnali di pericolo, come il crescente odore di fumo o malfunzionamenti elettrici, che richiedono interventi tempestivi.