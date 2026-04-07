Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Torino, dove un uomo di 82 anni, Giancarlo Tuseo, è morto dopo essere stato investito da un’auto in retromarcia. I dettagli.

Incidente shock a Torino: 82enne investito da un’auto in retromarcia

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, si è verificato un terribile incidente a Torino.

Un uomo di 82 anni è stato investito da un’auto in retromarcia, che stava effettuando la manovra per parcheggiare. Il dramma in via Cristoforo Colombo a Torino, all’altezza del civico numero 27, nel tratto compreso tra gli incroci con corso De Gaspari e via Cassini. Al volante della Fiat Panda che ha investito l’anziano una donna, la quale ha chiamato subito i soccorsi.

Sul posto anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Investito in retro, morto in centro a Torino: lo conoscevano tutti. Chi era Giancarlo Tuseo

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per l’82enne investito in centro a Torino da un’auto in retromarcia non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La vittima si chiamava Giancarlo Tuseo ed era molto conosciuto, in quanto noto commercialista. Abitava assieme alla moglie a pochi passi da dove si è verificato l’incidente.