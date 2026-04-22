Sostenibilità: Sobiecka (L’Oréal): 'dobbiamo prenderci cura del pianeta'

"Il concetto "dare & care" riassume perfettamente la nostra anima. Dare perché dobbiamo osare a creare innovazione e progetti che cambiano lo status quo. Care perché dobbiamo prenderci cura del pianeta e delle persone". Sono le parole di Ninell Sobiecka, presidente e amministratore delegato di L...

“Il concetto “dare & care” riassume perfettamente la nostra anima. Dare perché dobbiamo osare a creare innovazione e progetti che cambiano lo status quo. Care perché dobbiamo prenderci cura del pianeta e delle persone”. Sono le parole di Ninell Sobiecka, presidente e amministratore delegato di L’Oréal Italia durante l’edizione 2026 di “L’Oréal For The Future Day”, l’evento annuale di riferimento per L’Oréal Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale.

https://www.youtube.com/watch?v=V6KohQgZvEI