Una grave disavventura ha travolto una bambina di due anni all’interno dell’asilo nido comunale di Maiori, trasformando un momento di quotidianità in un episodio doloroso. La piccola avrebbe infatti perso una falange dell’indice della mano destra dopo avervi chiuso accidentalmente la porta del bagno, come riportato da Thesocialpost.it. L’incidente sarebbe avvenuto nella mattinata di ieri all’interno della struttura inaugurata nel 2023, sostenuta da fondi regionali e da sempre considerata un punto di riferimento per tante famiglie della zona.

La notizia si sarebbe diffusa rapidamente, alimentando preoccupazione, interrogativi e un’immediata richiesta di chiarimenti sulle condizioni di sicurezza del nido.

Incidente asilo nido Maiori: i momenti successivi e la richiesta dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola avrebbe posizionato la mano nello stipite proprio mentre la porta si richiudeva, rimanendo schiacciata e riportando una lesione così grave da richiedere un intervento tempestivo. Le educatrici sono intervenute all’istante, nel tentativo di aiutare la bambina e rasserenare gli altri piccoli che avevano assistito alla scena. È stato subito avvisato il padre, che ha contattato il 118 per chiedere un soccorso urgente. La bimba è stata trasferita all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove i medici hanno effettuato un intervento chirurgico per limitare i danni. Nonostante gli sforzi, i sanitari non escludono che le conseguenze possano essere permanenti. I genitori, profondamente scossi, hanno sporto denuncia segnalando anche un possibile ritardo nell’allerta dei soccorsi. È emerso infatti che sarebbero trascorsi alcuni minuti prima della chiamata al servizio di emergenza, un punto sul quale desiderano piena trasparenza, per verificare se siano stati rispettati tutti i protocolli previsti.

Incidente asilo nido Maiori: accertamenti e responsabilità

I carabinieri hanno avviato accertamenti approfonditi per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali criticità nelle strutture interne e nelle procedure operative del nido. L’attenzione è rivolta soprattutto al rispetto delle norme di sicurezza, alla tipologia delle porte installate, ai dispositivi di protezione contro la chiusura violenta e a tutte le misure predisposte per prevenire episodi di schiacciamento.