Tragedia questa mattina a Soci, frazione di Bibbiena (Arezzo), dove un bimbo di 2 anni è morto soffocato mentre giocava nel cortile di un asilo nido.

Dramma ad Arezzo: bimbo di 2 anni muore soffocato in un asilo di Soci

Un tragico incidente ha segnato questa mattina il piccolo asilo nido di Soci, frazione di Bibbiena, in provincia di Arezzo.

Un bambino di appena due anni sarebbe morto mentre si trovava nel cortile della struttura durante il gioco all’aperto. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Arezzo Notizie, il piccolo potrebbe essersi impigliato con il giubbotto a un albero, rimanendo accidentalmente soffocato. Nonostante l’immediato intervento del personale dell’asilo e l’allarme lanciato tempestivamente, ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo vano.

Dramma ad Arezzo, bimbo di 2 anni muore soffocato: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 e l’elicottero Pegaso, ma il piccolo non avrebbe mai ripreso conoscenza. L’area è stata subito isolata dai carabinieri della compagnia di Bibbiena, impegnati a raccogliere testimonianze e a ricostruire la dinamica dei fatti.

La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso e verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza della struttura. L’autopsia, prevista nelle prossime ore, dovrebbe fornire indicazioni più precise sull’accaduto.