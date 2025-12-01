Un grave incidente ha visto un’auto precipitare sui binari ferroviari, rischiando di trasformarsi in tragedia. La vettura, uscita di strada, ha messo in pericolo i suoi occupanti e il traffico sulla linea.

Prima lo schianto, poi il volo sui binari del treno: drammatico incidente nel Piacentino

Un grave incidente stradale ha scosso nel pomeriggio il territorio piacentino lungo la strada provinciale 20, tra Caorso e Polignano.

Una Fiat Punto con a bordo due giovani di origine pachistana, appena usciti dal lavoro, ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento e si è schiantata contro il parapetto in mattoni di un cavalcaferrovia.

La vettura è precipitata sui binari della linea Cremona-Piacenza, finendo capovolta. Solo per un caso fortuito l’auto non è stata centrata da un treno in transito, che è riuscito a fermarsi a pochi metri di distanza.

Drammatico incidente a Polignano di Caorso: due feriti, uno in condizioni critiche

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Ferroviaria. I pompieri hanno estratto i due occupanti: uno è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cremona, mentre l’altro, in condizioni più gravi, è stato sollevato direttamente con l’elicottero di soccorso proveniente da Parma.

La linea ferroviaria, attualmente utilizzata solo per treni merci, è rimasta interrotta per consentire la rimozione del veicolo. Le indagini sono in corso per determinare le cause della perdita di controllo della vettura e chiarire le dinamiche dell’incidente.