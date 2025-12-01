In Sardegna, sulla provinciale 27, un tragico incidente ha causato la morte di tre operai egiziani. La vicenda evidenzia i rischi legati a infrastrutture incompiute e alla pericolosità di alcuni tratti stradali ancora privi di adeguate protezioni.

Sardegna, tragedia sulla provinciale 27: auto nel burrone

Un drammatico incidente ha scosso la mattinata di ieri lungo la strada provinciale 27, tra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra.

Una Volkswagen Golf con a bordo tre uomini di origine egiziana, tra i 31 e i 36 anni, è uscita di strada precipitando da un ponticello e finendo in un torrente sottostante.

Il veicolo, volato per circa dieci metri, è rimasto parzialmente sommerso dall’acqua, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei e Tortolì, le squadre specializzate in soccorso fluviale e i sommozzatori trasportati con elicottero, insieme al personale medico del 118 e ai carabinieri per il coordinamento della viabilità.

Sardegna, tragedia sulla provinciale 27: auto nel burrone, morti tre operai

Come riportato da Unione Sarda, le tre persone decedute, Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld e Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda, entrambi di 33 anni, e Rizk Mohamed, 36 anni, erano operai di una ditta edile di Pavia e si trovavano in Sardegna da pochi giorni per lavorare al cantiere del nuovo ponte sul rio Figu Niedda.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto mentre si dirigevano verso Tortolì per fare la spesa. L’incidente ha evidenziato la pericolosità della Provinciale 27, nota per le curve strette e le protezioni insufficienti, in un punto dove un intervento strutturale finanziato già dal 2008 non sarebbe stato completato. Le autorità giudiziarie hanno sequestrato il guardrail ceduto durante l’impatto per accertare le cause e la dinamica dell’incidente.