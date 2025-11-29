Si è rischiato il dramma: il veicolo è stato trapassato dal guard rail riducendosi ad un cumulo di lamiere. La ricostruzione dei fatti

É un incidente le cui immagini parlano da sole quello avvenuto nelle scorse ore sulla strada provinciale 235 tra Lodi ed il casello autostradale dell’A1. E che, per certi versi, ha del miracoloso considerato come il veicolo è stato ridotto a seguito dell’impatto e quali sono le condizioni della persona, un ragazzo di 27 anni, che si trovava alla guida.

Ebbene si perché il veicolo da lui guidato è stato ‘spezzato’ in due dal guard rail contro il quale è andato ad impattare: o meglio, il guard rail ha infilzato la vettura trapassandola e riducendola ad un cumulo di lamiere.

Auto infilazata dal guard rail vicino al casello dell’A1: la ricostruzione dei fatti

I vigili del fuoco intervenuti per soccorrere il conducente e mettere l’area in sicurezza si sono trovati di fronte ad una scena a dir poco incredibile: l’abitacolo della vettura, un’utilitaria, era stato spezzato in due dalla barriera metallica. Il guard rail, a seguito della violenza dell’impatto, è passato tra il sedile del conducente e quello del passeggero, e proprio grazie a questo il guidatore è rimasto quasi illeso riportando solo lievi escoriazioni pur sotto choc per la gravità del sinistro.

Oltretutto il ragazzo è rimasto imprigionato nel veicolo e ci sono volute diverse ore per riuscire a liberarlo: il 27enne non ha comunque mai perso conoscenza, collaborando con i soccorritori che lo stavano salvando. Immagini da brividi, con vetri e lamiere sparsi ovunque sulla strada, che costituiranno la base di partenza per indagare sull’incidente e ricostruirne l’esatta dinamica. Un compito, questo, affidato alla polizia di Lodi.