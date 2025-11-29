La tragedia di Sam Gardiner e l’appello della madre: perché controllare regolarmente gli pneumatici può salvare vite.

La mamma di Sam Gardiner lancia un appello agli automobilisti dopo l’incidente che ha stroncato la vita del giovane concorrente di “Race Across the World”. La tragedia sottolinea quanto controlli regolari su battistrada e pneumatici siano fondamentali per la sicurezza stradale, spesso trascurata fino a quando non è troppo tardi.

Il ricordo di Sam Gardiner e il suo impatto sul pubblico

Sam Gardiner, conosciuto dal pubblico britannico per la sua partecipazione alla seconda stagione del reality della BBC nel 2020, aveva conquistato spettatori e fan insieme alla madre Jo grazie al loro viaggio dal Messico all’Argentina.

La sua morte ha suscitato un profondo cordoglio: ricoverato in condizioni critiche dopo l’incidente, è deceduto tre giorni dopo per una grave lesione cerebrale. L’inchiesta ha confermato che, oltre al battistrada insufficiente e alla pioggia, anche la velocità inadeguata alle condizioni stradali ha influito sull’incidente.

I genitori di Sam lo ricordano come un giovane generoso, curioso e protettivo, la cui energia e passione per l’avventura hanno lasciato un segno indelebile nella vita di chi lo conosceva e nella storia del programma.

Il figlio muore in un incidente, l’appello della mamma: “Cosa dovrete controllare sempre della vostra auto”

La madre dell’ex concorrente del reality “Race Across the World”, Sam Gardiner, sta lanciando un appello agli automobilisti affinché controllino regolarmente le condizioni dei pneumatici, dopo la tragica morte del figlio.

Il giovane, di 24 anni, ha perso la vita lo scorso maggio sulla A34 vicino a Manchester quando la sua auto ha urtato la riserva centrale, scivolando fuori strada e ribaltandosi. L’inchiesta ha evidenziato come la profondità insufficiente del battistrada degli pneumatici abbia contribuito in maniera determinante alla collisione. Nonostante la vettura avesse pneumatici relativamente nuovi, due di essi erano ormai non conformi, compromettendo l’aderenza su una strada resa scivolosa dalla pioggia.

La signora Gardiner ha sottolineato quanto sia importante diffondere la consapevolezza sui controlli periodici degli pneumatici, per evitare che altre famiglie affrontino un dolore simile.