Non si placano gli incidenti stradali nel nostro paese che nei fine settimana registrano aumenti considerevoli per via delle maggiori uscite rispetto ai giorni feriali. Il pericolo maggiore è sempre la velocità in abbinamento all’uso di alcolici o sostanze stupefacenti. L’incidente di cui parleremo è avvenuto in Toscana sulla SR71.

SR71, tratto di strada tristemente protagonista

La SR71 è un tratto di strada rinomato nella provincia di Arezzo perché già tristemente protagonista di sinistri, complice l’ampiezza della carreggiata le automobili sono portate maggiormente a spingere, superando quindi i limiti di velocità imposti, ed alcune macchine non reggono lo sforzo.

Questo causa uscite di strada le cui conseguenze spesso sono disastrose per gli occupanti che a volte perdono anche la vita.

Non è per fortuna il caso dell’incidente che raccontiamo nel paragrafo che segue, resta sempre il monito di rispettare i limiti e di non mettersi al volante sotto l’effetto di sostanze.

Incidente nella notte, vittime tre giovani

Lo schianto è avvenuto la scorsa notte intorno alle 2:00, in località Ottaviano, quando l’unica auto coinvolta, con a bordo 4 giovani ha perso il controllo ed è uscita di strada.

Dei 4 ragazzi coinvolti, tre sono riusciti ad uscire immediatamente dall’abitacolo, un quarto è rimasto incastrato nelle lamiere e liberato dai vigili del fuoco per poi essere medicato, come riporta il sito sr71.it.