Schianto fatale a Belmonte Mezzagno: chi era il giovane morto a 24 anni

Uno schianto violentissimo ha spezzato la vita di un giovane nella serata di ieri a Belmonte Mezzagno, provincia di Palermo. Un ragazzo di appena 24 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, in un episodio che ha gettato nello sconforto l’intera comunità già provata da altri recenti lutti.

Un grave sinistro ha sconvolto Belmonte Mezzagno, dove il 24enne Cristian Matteo D’Agostino ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua Peugeot 206 in via Piersanti Mattarella. Secondo le prime verifiche, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo senza il coinvolgimento di altri mezzi, finendo contro un palo.

L’intervento immediato del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine non è servito a salvargli la vita. La comunità è rimasta profondamente turbata, già segnata dalla recente scomparsa dell’operaio Giuseppe La Rosa, deceduto al Policlinico di Palermo dopo una caduta da un’impalcatura durante lavori di manutenzione.

Schianto fatale, Cristian aveva solo 24 anni: il mondo dello sport è in lutto

La morte di D’Agostino, noto nel paese anche per i suoi successi nelle arti marziali e campione italiano WTKA nella categoria -79 kg, ha suscitato dolore e commozione tra i cittadini.

Come riportato da LiveSicilia, il sindaco Maurizio Milone ha parlato di una perdita che colpisce “un altro figlio della comunità”, mentre il parroco don Filippo Custode ha espresso vicinanza alle famiglie colpite dai recenti lutti, annunciando anche l’annullamento della celebrazione prevista per il suo insediamento come nuovo parroco.

L’arcivescovo Corrado Lorefice sarà comunque presente domenica per celebrare la messa e unirsi alla comunità in preghiera in un momento particolarmente segnato dal dolore.