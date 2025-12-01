Incidente stradale in pieno centro a Milano questa mattina, 1 dicembre 2025: auto e tram si sono scontrati, traffico in tilt per diversi minuti. Ecco cosa è successo.

Incidente in centro a Milano: auto non rispetta la precedenza e si schianta contro il tram

Un’auto si è infatti scontrata, in Corso Magenta, con un tram. Il sinistro si è verificato per l’esattezza all’angolo con via Caradosso, alle spalle della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto non avrebbe dato la precedenza al mezzo pubblico che si stava dirigendo verso San Siro. L’auto, dunque, si sarebbe immessa in Corso Magenta da via Caradosso, mentre stava sopraggiungendo il tram. La polizia locale ha già effettuato tutti i rilievi del caso al fine di stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Incidente in centro a Milano, auto contro tram: traffico bloccato per diversi minuti

Fortunatamente non ci sono stati feriti nell’incidente di questa mattina in Corso Magenta a Milano, dove un’auto si è scontrata con un tram. L’incidente ha però bloccato per diversi minuti la circolazione dei mezzi. Come detto la polizia ha già effettuato i rilievi del caso al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.