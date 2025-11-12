Tragedia sfiorata negli Usa, con la macchinista di un tram che si è addormentata alla guida, col mezzo che sfrecciava a 80 km/h: panico a bordo.

Usa, paura a 80 km/h: macchinista si addormenta alla guida, tram fuori controllo

Panico a bordo di un tram a San Francisco, negli Usa. La macchinista alla guida si è infatti addormentata, perdendo così il controllo del mezzo, che stava sfrecciando a 80 km/h, con le persone a bordo finite per terra.

Grazie alle immagini delle telecamere è stato possibile ricostruire ciò che è accaduto, in quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Nelle immagini si vede infatti la macchinista che sembra proprio addormentarsi o perdere i sensi per un attimo nei pressi di una curva, rischiando di far deragliare il tram. Nel momento in cui il mezzo ha rallentato e si è fermato, la stessa macchinista ha rassicurato i passeggeri: “mi dispiace, stiamo calmi. Non abbiamo fatto un incidente. Potete stare tranquilli.”

Paura negli Usa, macchinista si addormenta alla guida del tram: sospesa dal servizio

Le indagini sono partite subito dopo che la macchinista a perso il controllo del tram per un attimo, rischiando di farlo deragliare, lo scorso 24 di settembre. Da subito erano stati esclusi malfunzionamenti, poi le immagini hanno appunto rivelato quello che era accaduto. L’agenzia ha poi riferito che si è trattato di un colpo di sonno della macchinista dovuto alla stanchezza. La conducente è stata sospesa dal servizio. Secondo quanto scrivono i media locali, sono in corso delle verifiche al fine di introdurre dei software in grado di limitare automaticamente la velocità nei punti critici e per rafforzare i protocolli interni relativi ai turni dei dipendenti.