Incidente stradale sulla SS 172: grave scontro tra Alberobello e Locorotondo, sei feriti e tre mezzi coinvolti. Ecco gli aggiornamenti.

Un grave incidente stradale ha coinvolto nella notte tre veicoli lungo la SS 172 tra Alberobello e Locorotondo, provocando sei feriti trasportati in ospedale in codice rosso. L’impatto, avvenuto in un tratto nel comune di Martina Franca, ha richiesto l’intervento di ambulanze, Vigili del Fuoco e Carabinieri, con rallentamenti al traffico e operazioni di messa in sicurezza della strada.

Alberobello-Locorotondo, grave incidente nella notte: soccorsi e gestione della viabilità

Come riportato da Il Giornale di Puglia, sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118, supportate da un’auto medica, mentre i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Radiomobile di Martina Franca hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e all’avvio degli accertamenti sulla dinamica.

La rimozione dei veicoli è stata effettuata dai carri attrezzi della Vigilante di Alberobello, e Anas ha regolato la circolazione con senso unico alternato, provocando rallentamenti temporanei lungo la statale, in attesa del completo ripristino della viabilità.

Alberobello-Locorotondo, grave incidente nella notte: sei i feriti, le loro condizioni

Stando a quanto riportato dalla testata locale, nella notte tra Alberobello e Locorotondo, sei persone sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 3:45 lungo la strada statale 172.

Il sinistro si è verificato in un tratto ricadente nel comune di Martina Franca, a metà percorso tra i due centri abitati. Tre mezzi sono rimasti coinvolti: una BMW con a bordo quattro giovani residenti a Cisternino, una Lancia Delta e uno scooter, il cui conducente ha riportato lesioni gravi.

Tutti i feriti sarebbero stati trasportati in ospedale in codice rosso, con ricoveri al San Giacomo di Monopoli e al Santa Maria di Putignano.