Un tragico incidente ha sconvolto oggi il tratto della Statale 129 tra Orotelli e S’Iffurcau: lo scontro frontale tra una Renault Clio e una Volkswagen Golf ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre tre persone, mettendo in luce ancora una volta la pericolosità di questo segmento della “Trasversale Sarda”.

Tragico incidente sulla Statale 129: soccorsi, feriti e gestione della viabilità

Come riportato da Sassari Today, tutti gli occupanti erano intrappolati negli abitacoli deformati, rendendo necessario l’intervento della squadra 2A dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che li ha liberati con manovre delicate e li ha consegnati al personale sanitario del 118. Uno dei feriti è ricoverato in rianimazione in condizioni critiche, mentre gli altri due hanno riportato traumi e fratture ma non sono in pericolo di vita.

La Volkswagen Golf sarebbe stata guidata da un uomo residente a Nuoro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e coordinato la gestione del traffico: la strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, causando rallentamenti significativi lungo la “Trasversale Sarda” durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Incubo sulla Statale 129: un morto e tre feriti in un drammatico incidente

Il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Statale 129, al chilometro 60 tra Orotelli e la località S’Iffurcau, si è drammaticamente aggravato. Una collisione frontale tra una Renault Clio e una Volkswagen Golf ha causato la morte di Ottavio Canu, 78 anni, residente a Bosa. L’uomo viaggiava sul lato passeggero della Clio, guidata da un connazionale, quando le due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 16:00. Canu è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove i medici hanno tentato una rianimazione senza riuscire a salvargli la vita.