Momenti di tensione in un condominio dove, secondo quanto denunciato da Sigfrido Ranucci, alcune persone avrebbero tentato di accedere all’appartamento nella sua disponibilità. L’episodio, avvenuto nella mattinata di venerdì, avrebbe insospettito alcuni residenti e fatto scattare l’intervento dei carabinieri, ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Tentano di entrare nell’appartamento di Sigfrido Ranucci: la denuncia del giornalista

Sigfrido Ranucci ha denunciato sui social un episodio avvenuto nella mattinata di venerdì 2 ottobre, quando un giornalista di una testata online, che sarebbe anche inviato di un programma Rai, avrebbe cercato di raggiungere un appartamento nella disponibilità del conduttore. Secondo il racconto di Ranucci, l’uomo avrebbe utilizzato false generalità e coinvolto la donna delle pulizie presente nello stabile, chiedendole di suonare ai campanelli degli altri residenti per riuscire a entrare nel condominio.

Il giornalista avrebbe inoltre cercato di ottenere informazioni sugli ingressi e sulle uscite dall’immobile, ma la donna avrebbe scelto di non fornire alcun dettaglio.

La vicenda sarebbe proseguita poco dopo con la presenza di due persone davanti alla porta dell’appartamento. Un residente, insospettito dalla situazione, avrebbe notato un uomo con uno zaino e una donna sul pianerottolo.

I due avrebbero dichiarato di essere addetti alle pulizie, una versione che, secondo quanto riferito da Ranucci, non sarebbe risultata veritiera.

Il giornalista ha quindi parlato di un episodio sul quale sono stati interessati i carabinieri, che avrebbero raccolto le testimonianze di alcuni presenti e acquisito le immagini delle telecamere dello stabile. L’ipotesi investigativa riferita dalle fonti è quella della tentata violazione di domicilio.

Caso Ranucci, spunta il nome di Moreno Pisto: la smentita del giornalista

Nel frattempo, alcune ricostruzioni giornalistiche di Fanpage avrebbero identificato il professionista in Moreno Pisto, direttore di Mow Mag e inviato di Filorosso, programma di Rai 3. Pisto avrebbe, però, confermato agli stessi giornalisti di Fanpage di essere stato nel condominio, ma avrebbe fornito una versione differente dei fatti, respingendo l’idea di un’intrusione. Avrebbe spiegato di essere andato sul posto per cercare Laura Cianfoni e di essersi allontanato dopo aver verificato che non fosse presente. Avrebbe inoltre dichiarato: «Non ero lì per conto di Filorosso, non ho mandanti. Ho solo fatto il mio lavoro». Anche sulla presenza delle due persone davanti alla porta avrebbe contestato la ricostruzione di Ranucci.

Le testimonianze e le registrazioni delle telecamere potrebbero contribuire a chiarire le modalità con cui le persone coinvolte sono entrate nello stabile e cosa sia avvenuto davanti all’appartamento.

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