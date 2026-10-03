Sabato scorso la Russia ha confermato la prosecuzione di colpi di rappresaglia mirati contro la capitale Ucraina e altre città, chiedendo al contempo a tutti i cittadini stranieri, compresi i diplomatici, di abbandonare Kyiv. La dichiarazione è arrivata dal Ministero degli Esteri russo che ha giustificato gli attacchi come risposta ai presunti “atti terroristici” delle forze ucraine contro la popolazione e le infrastrutture del proprio territorio.

Avvertimento ufficiale del Ministero degli Esteri russo

Nel comunicato il portavoce del Ministero ha affermato che le forze armate della Federazione Russa stanno continuando a colpire sistematicamente obiettivi militari situati a Kyiv e in altre località ucraine. Parallelamente, è stato ribadito che chiunque decida di ignorare l’avviso di non soggiornare in Ucraina o di viaggiare sul suo territorio sarà pienamente responsabile di eventuali conseguenze negative.

La frase “Responsabilità per qualsiasi conseguenza avversa ricade interamente su chi ignora questo avvertimento” è tornata a riecheggiare tra le dichiarazioni ufficiali.

Allarme per diplomatici e lavoratori stranieri

Il documento ha sottolineato in modo particolare il rischio per il personale delle missioni diplomatiche, invitandolo a lasciare la capitale il prima possibile. Tale avvertimento si inserisce in un contesto di crescente tensione, con le autorità russe che denunciano le attività ucraine come “terrorismo” contro i civili e le loro strutture.

La retorica è accompagnata da una serie di operazioni militari rinnovate, segno di un’escalation che rende la permanenza nella città pericolosa.

Bombardamento del ponte sul Dnipro: un colpo al cuore della capitale

Sabato, nello stesso giorno dell’avviso, le forze russe hanno colpito un ponte cruciale che attraversa il fiume Dnipro indebolendo ulteriormente le vie di comunicazione della città. L’attacco aereo, riferito come parte di una campagna mirata, ha provocato interruzioni dei trasporti, difficoltà nell’approvvigionamento e ha aumentato il senso di vulnerabilità tra i residenti, ormai tre milioni, che si avvicinano a un inverno rigido. L’impatto sul traffico quotidiano e sull’accesso alle zone periferiche è stato significativo, costringendo le autorità locali a richiedere ai cittadini di adottare misure di emergenza.

Ritorsioni incrociate nel Mar Nero e dichiarazioni di Putin

Nel frattempo, la retorica di Vladimir Putin ha ribadito che l’Ucraina sta pagando il prezzo per le proprie azioni contro il territorio russo. Il presidente ha dichiarato che Mosca continuerà a colpire obiettivi strategici in risposta alle azioni ucraine, tra cui gli attacchi a navi mercantili che trasportano grano nel Mar Nero. Parallelamente, le forze ucraine hanno intensificato gli attacchi a raffinerie e impianti industriali russi, mentre i droni ucraini hanno colpito insediamenti nella zona di confine. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di colpire civili e infrastrutture non militari, ma gli scontri sul territorio e sul mare continuano a crescere senza segni di cessazione.

La situazione resta altamente instabile: la popolazione di Kyiv è costretta a convivere con numerosi bombardamenti, le autorità russe avvertono costantemente i cittadini stranieri di lasciare la zona, e le dichiarazioni di Putin alimentano un clima di ostilità crescente. Gli osservatori internazionali segnalano che, se queste dinamiche persistono, le condizioni di vita potrebbero deteriorarsi ulteriormente durante i mesi più freddi, con ripercussioni sulla sicurezza umanitaria e sulle attività diplomatiche nella regione.