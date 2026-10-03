Un terribile incidente si è verificato a Roncello. Una 18enne è morta a causa dell'impatto e un 16enne è rimasto ferito.

Una notte segnata da due gravi incidenti stradali nel territorio brianzolo, avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il primo si è verificato a Roncello, frazione di Vimercate, poco dopo la mezzanotte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Nel violento scontro frontale tra due automobili ha perso la vita una ragazza di 18 anni.

Ferito gravemente anche il 16enne che viaggiava con lei, mentre il conducente dell’altra vettura, un uomo di 40 anni, è rimasto a sua volta coinvolto.

Incidente a Roncello: lo schianto frontale e la morte della 18enne

Secondo le prime informazioni, la giovane, residente a Busnago, era alla guida di una Fiat 500 e stava percorrendo via Aldo Moro.

All’altezza di una curva, per cause ancora da chiarire, la sua automobile si è scontrata frontalmente con un’Audi che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato particolarmente violento. Le condizioni dei tre coinvolti sono apparse subito gravi e sul posto sono intervenute tre ambulanze e due automediche. Vista la situazione del 16enne, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

La 18enne è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Vimercate, ma per lei non è stato possibile fare nulla: i medici hanno constatato il decesso. Il 16enne è stato invece trasferito in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. Il 40enne alla guida dell’Audi, meno grave, è stato accompagnato al San Gerardo di Monza in codice giallo. Non sono al momento disponibili ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due feriti. Saranno ora i Carabinieri a ricostruire la dinamica dello schianto e a stabilire le cause dell’impatto.

Pochi minuti dopo un altro grave incidente a Cornate d’Adda

A distanza di pochi minuti dal tragico incidente di Roncello, un secondo intervento di emergenza ha impegnato i soccorritori a Cornate d’Adda. L’allarme è scattato lungo via Matteotti, dove è rimasto coinvolto un ragazzo di 17 anni. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe rimasto ferito in seguito a una rovinosa caduta da un mezzo elettrico. Anche in questo caso la dinamica è ancora al vaglio e dovrà essere ricostruita con precisione.

Sul posto sono arrivati un’automedica e un’ambulanza, intervenute in codice rosso. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, il 17enne è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono state considerate gravi. Due incidenti avvenuti quindi a brevissima distanza temporale, entrambi con giovani coinvolti, che hanno richiesto l’intervento immediato di numerosi mezzi di soccorso.