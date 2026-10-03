Un caso incredibile in Australia ha rovinato un momento di apparente tranquillità e di festa per un gruppo di tifosi di una squadra di Rugby che si stava preparando alla partita più importante della stagione quella valevole per il titolo del campionato ed ha causato allarmismo nel centro della città.

La festa per i Newcastle Kings di rugby

L’evento che ha catalizzato l’attenzione della città di Newcastle in Australia erano i preparativi per la finale del campionato nazionale di Rugby a 13 che vedrà questa domenica impegnati i Newcastle Kings contro i Sydney Roosters.

Per la città si tratta di un qualcosa di importante perché fronteggiare la squadra della capitale per il titolo è sempre un qualcosa di cui andare orgogliosi e quindi il sindaco, complice la vittoria della semifinale aveva permesso ai fans di radunarsi e avere un momento di convivialità.

L’adunata ha appunto raccolto oltre 10.000 fans che stavano festeggiando il successo preparandosi con ottimismo alla partita decisiva quando un inconveniente ha cambiato la serata.

Auto piomba sulla folla, dieci persone ferite

Durante i festeggiamenti un ragazzo di 18 anni ha perso il controllo della propria automobile piombando su un gruppo di tifosi.

Diverse persone sono rimaste ferite nell’impatto con la vettura, in particolare due versano in condizioni gravi, si tratta di un uomo di 67 anni e di una bambina di 5.

Il sindaco della città, Gavin Morris, ha spiegato all’emittente locale ABC, come riporta TGCom24, che il giovane era anch’egli un tifoso della squadra, stava accellerando a vuoto per festeggiare ed improvvisamente ha perso il controllo del veicolo.

Ha tenuto a chiarire che non si tratta di terrorismo ma solo di una tragica fatalità che si sarebbe potuta evitare ma che purtroppo è tristemente avvenuta. La speranza è che i due casi più gravi possano migliorare le loro condizioni di salute nel più breve tempo possibile.