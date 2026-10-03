Momento di forte sconforto per Andreas Muller al Grande Fratello Vip dopo il commento di Cesara Buonamici durante le nomination. L’opinionista lo ha definito uno dei possibili “comodini” della Casa, provocando una reazione particolarmente intensa nel ballerino, che è scoppiato a piangere e ha anche ipotizzato di abbandonare il reality.

Andreas Muller crolla dopo il commento di Cesara Buonamici

Durante le nomination palesi, Cesara Buonamici ha inserito il ballerino tra i concorrenti che, secondo la sua opinione, rischiano di diventare dei “comodini”, insieme a Giacomo Gallani e Alessandro Varsi. L’opinionista ha invitato i tre a esporsi maggiormente e a prendere esempio da altri protagonisti della Casa, ritenuti più coinvolti nelle dinamiche del reality.

Terminata la puntata, Muller ha accusato il colpo.

Prima si è allontanato dagli altri inquilini, cercando un momento di solitudine in giardino, poi è rientrato in camera dove è scoppiato a piangere. A cercare di tranquillizzarlo sono state soprattutto Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Il ballerino ha spiegato di essere rimasto particolarmente colpito dall’etichetta utilizzata da Cesara, soprattutto perché arrivata in un momento in cui all’interno della Casa si sentiva meno sicuro delle proprie certezze.

Andreas Muller furioso con Cesara Buonamici: valuta l’addio al Grande Fratello Vip

Andreas ha ammesso di aver pensato persino di abbandonare il Grande Fratello Vip. Marina La Rosa gli ha ricordato che un eventuale ritiro potrebbe comportare delle penali, ma Muller ha risposto di non essere interessato alle conseguenze economiche. Nonostante il momento di forte sconforto, il concorrente ha poi cercato di ridimensionare quanto accaduto, riconoscendo che si tratta comunque di un gioco e che non intende modificare il proprio carattere soltanto per risultare più presente nelle dinamiche del reality.

Durante lo sfogo, il ballerino ha rivolto parole dure anche nei confronti di Cesara, spiegando di aver avuto l’impulso di reagire in maniera più aggressiva: “Nella vita mi hanno detto di tutto, mi hanno insultato con termini omofobi, che sono un raccomandato, che le mie figlie non sono belle, qui invece ho pianto perché mi hanno detto che sono comodino. Forse non mi tocca quando mi dicono che non sono etero o che ho qualcuno che mi raccomanda, perché so per certo che non è vero e sono sicuro. Forse in questo contesto di gioco non sono così sicuro di me. Qui mi sento più debole. Cesara mi ha preso alla sprovvista, poi davanti a tutti, con la risatina. Ma siamo seri?! Non mi fate tirare fuori il cattivo. Ho avuto questo sbrocco… sarebbe stato bello avere una stanza vuota dove potersi sfogare senza essere visti”.

L’idea di ritirarsi è stata espressa nel momento di maggiore sconforto, subito dopo la puntata. Con il passare delle ore, il ballerino ha cercato di ridimensionare l’accaduto, ammettendo di dover metabolizzare quanto successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)