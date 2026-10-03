Adriana Abascal spiega perché ha chiuso definitivamente il rapporto con il principe Emanuele Filiberto.

Il rapporto tra la modella e imprenditrice messicana Adriana Abascal e il membro della famiglia reale italiana Emanuele Filiberto è stato al centro dell’attenzione mediatica fin dal loro primo incontro. Dopo aver condiviso diversi momenti di apparentemente grande affinità, la coppia ha dichiarato la fine della relazione alla fine dell’anno scorso, senza alcuna intenzione di ricominciare.

In questo articolo, ricostruiamo le dichiarazioni rilasciate da entrambe le parti e le motivazioni che hanno condotto alla separazione definitiva.

Le parole di Adriana Abascal sulla conclusione della relazione

Nel corso di un’intervista, la modella ha affermato con determinazione che “la nostra relazione è finita alla fine dell’anno scorso e oggi mi sento serena”.

Ha ribadito che non sta vivendo una nuova separazione, ma conserva un ricordo positivo dei momenti trascorsi insieme, aggiungendo: “Cosa ricordo di lui? Le risate, i lunghi viaggi, quegli istanti belli con lui. Il resto la mia memoria l’ha cancellato”. Il ricordo dei momenti felici è rimasto, ma la decisione di chiudere il capitolo è stata presa per preservare la propria identità e i propri progetti personali.

Il silenzio di cinque mesi

Abascal ha precisato di non aver più avuto contatti con Filiberto da almeno cinque mesi. Durante questo periodo, i suoi impegni professionali l’hanno tenuta costantemente in viaggio, impedendole di affrontare direttamente il tema del matrimonio o del divorzio del principe. Ha inoltre sottolineato che “non volevo stare con un uomo sposato”, ribadendo la sua decisione di non accettare una relazione coniugata.

Le ragioni della rottura: stili di vita incompatibili

Secondo la stessa Adriana, la causa principale della rottura è stata la divergenza tra i loro stili di vita. Madre di tre figli e al timone di un’azienda di moda, la sua quotidianità è scandita da ritmi serrati, disciplina e numerosi impegni. Al contrario, Filiberto descriveva la sua vita come “una vita di ozio, tra serate di gala e feste”, un contesto che inizialmente le era piaciuto ma che col tempo ha rivelato una distanza insormontabile rispetto alle sue ambizioni.

Il ruolo della fede e dei principi personali

Abascal ha inoltre menzionato che i suoi valori religiosi e i principi personali non le consentono di diventare “l’amante di qualcuno”. Questa posizione ha rafforzato la decisione di porre fine alla relazione, soprattutto quando il principe ha lasciato intendere di aver iniziato le pratiche per un eventuale divorzio dalla moglie, Clotilde Courau.

Le dichiarazioni di Emanuele Filiberto e gli sviluppi successivi

Nel frattempo, Emanuele Filiberto ha partecipato a un’intervista televisiva in cui ha confermato la fine della sua storia con la modella, definendosi single. Ha raccontato di aver amato profondamente Adriana e di aver persino pensato al matrimonio, ma ha ammesso che la loro durata reale sarebbe di un anno e mezzo contraddicendo la versione di lei che la considera inferiore a un anno.

Il divorzio da Clotilde Courau

Il principe ha inoltre rivelato che la sua separazione dalla moglie, avvenuta circa cinque anni fa, è stata decisa perché l’amore era ormai svanito e non voleva vivere “in una bugia”. Ha riconosciuto i propri tradimenti e ha annunciato l’intenzione di avviare una procedura di divorzio amichevole. Questa nuova fase legale è stata descritta come un passo necessario per chiudere definitivamente la parte della sua vita familiare.

Le voci di un eventuale ritorno insieme tra i due sono state smentite sia da Abascal, che ha dichiarato di “non vedere un futuro vicino a lui”, sia da Filiberto, che ha respinto l’idea di una relazione aperta. Nonostante alcune apparizioni pubbliche a Parigi (fiera PAD) e a Tokyo, le due parti hanno confermato che non c’è alcuna riconciliazione in corso.

Entrambe le parti hanno espresso chiaramente la volontà di andare avanti, lasciando spazio a nuove esperienze e a una vita più coerente con i propri valori.