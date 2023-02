Sara Scaperrotta attacca i genitori di Nicolò Zaniolo: "Hanno visto il nipote due volte"

Sara Scaperrotta ha pubblicato una storia su Instagram, cancellata dopo pochi minuti, per denunciare l'assenza dei nonni paterni di suo figlio Tommaso.

Nicolò Zaniolo si è appena trasferito al Galatasaray, ma l’ex calciatore della Roma continua a far parlare di sé in Italia, questa volta per questioni legate alla sua vita privata.

Sara Scaperrotta contro i genitori di Nicolò Zaniolo

Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo e madre di suo figlio, Tommaso, nato nel luglio del 2021, quando i due non erano già più una coppia, ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una storia, rimossa dopo pochi minuti, in cui attacca la famiglia del centrocampista.

Scaperrotta ha risposto a un utente che le chiedeva se i nonni paterni, Igor Zaniolo e Francesca Costa, vedano mai Tommaso.

“Due volte in diciotto mesi per te sono abbastanza?”, ha scritto la ragazza, aggiungendo al commento due emoticon sorridenti.

Nessuna risposta dalla famiglia del calciatore

Dalla famiglia di Nicolò Zaniolo non è ancora arrivata alcuna risposta. Appena arrivato a Istanbul, il giocatore si è dato da fare insieme ai suoi compagni di squadra per aiutare le aree colpite dal terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria.

