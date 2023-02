Serie A, la Juventus non si ferma: 2-0 a La Spezia e terza vittoria di fila

Serie A, la Juventus non si ferma: 2-0 a La Spezia e terza vittoria di fila

Serie A, la Juventus non si ferma: 2-0 a La Spezia e terza vittoria di fila

La Juventus di Allegri non si ferma: terza vittoria consecutiva senza subire gol. I bianconeri battono lo Spezia e agganciano il settimo posto in A

La Juventus dimentica il pareggio europeo con il Nantes e vince ancora in campionato.

I bianconeri passano 2-0 in casa dello Spezia, grazie ai gol di Kean e Di Maria: agganciato il settimo posto a pari punti con il Bologna.

Le formazioni ufficiali di Spezia Juventus

Spezia (3-5-2): Dragowski: Ampadu, Amian, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. A disp.: Marchetti, Zovko, Beck. Nzola, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Caldara, Maldini, Wisniewski, Giorgeschi, Cipot.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.

A disp.: Szczęsny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Fagioli, Barrenechea, Di Maria, Soulé, Iling-Junior

Il primo tempo

I bianconeri scaricano le scorie derivanti dal pareggio di Europa League contro il Nantes e sbloccano la pratica Spezia già nel primo tempo grazie al gol di Kean. Non una partita scintillante, ma la squadra di Allegri si dimostra attenta e solida, il sufficiente per andare a riposo sul vantaggio.

La ripresa

Nel secondo tempo lo Spezia alza un po’ il baricentro in cerca del pareggio, ma un gioiello di Di Maria al 21′ del secondo tempo fa calare il sipario al Picco. Decisivo Szczesny in paio di interventi, uno su Nzola e l’altra su Nikolaou. Tre punti importanti per la Juventus che prosegue la scalata verso l’Europa nonostante i 15 punti di penalizzazione sul groppone.