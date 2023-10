L'ex re dei paparazzi interviene sul caso delle scommesse illegali in cui sono coinvolti Fagioli, Tonali e Zaniolo: sequestrati dalla polizia a Coverciano smartphone e altri device ai tre indagati

Non c’è tre senza quattro. Spunta il nome di Fabrizio Corona negli ultimi aggiornamenti sul caso scommesse illegali (non solo sportive), che nel calcio ha coinvolto Fagioli, Tonali e Zaniolo. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che alle 14 di venerdì 13 ottobre farà su Dilligernews il nome di un quarto giocatore coinvolto. Ecco il dettaglio affiancato alla foto oscurata mostrata in anteprima: si tratterebbe di una maglia giallorossa.

La polizia a Coverciano per sequestrare smartphone e altri device

Nella giornata di giovedì 12, dopo le dichiarazioni dell’ex fotografo riguardo a un (presunto) coinvolgimento anche dell’ex rossonero Sandro Tonali e dell’ex giallorosso Nicolò Zaniolo, durante il ritiro della nazionale a Coverciano la polizia ha notificato l’avviso di garanzia ai due calciatori e sequestrato agli stessi smartphone e altri device. Lasciare il ritiro – non è chiaro se sia stata una decisione imposta o presa in autonomia –, da Tonali e Zaniolo potrebbero emergere tracce delle scommesse fatte.

I calciatori coinvolti potrebbero essere più di dieci

Gli indagati nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Torino sono quindi, per il momento, Fagioli, Zaniolo e Tonali. Potrebbe aggiungersi presto il nome che farà Fabrizio Corona, ma c’è chi pensa che siano oltre dieci i calciatori coinvolti. Intanto il centrocampista della Juventus si è autodenunciato, ammettendo di aver scommesso su partite di calcio.