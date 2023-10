Traffico nel ciclone di scommessopoli. I nomi dei presunti giocatori coinvolti nel giro di scommesse su piattaforme online illegali è in aumento e Fabrizio Corona si dice pronto a rivelare il resto di quelli presenti sulla lista in suo possesso (cinquanta in totale). Se le accuse dell’ex fotografo fossero vere, i calciatori interessati rischierebbero di essere squalificati oltre che multati. Ecco di seguito spiegata la norma che regola il divieto.

A norma di legge: l’articolo 24 del codice di giustizia sportiva Figc

L’articolo 24 del codice di giustizia sportiva Figc stabilisce che «ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano a oggetto risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa». Stessa cosa, a maggior ragione, vale presso i soggetti non autorizzati e relativamente a competizioni in cui militano i propri club.

Cosa comporta la violazione della norma

La trasgressione del divieto comporta una sanzione che prevede un’inibizione o una squalifica non inferiore a tre anni e un’ammenda non inferiore a venticinquemila euro. Se fosse provato, poi, che sono state fatte puntate (anche) su incontri della squadra in cui si gioca, si aggiungerebbe un’aggravante che porterebbe gli anni di squalifica fino a cinque. Ci sono diversi modi per ottenere uno sconto: il patteggiamento è uno di questi. Farlo prima del deferimento permetterebbe di ottenere una riduzione del cinquanta per cento della pena (potrebbe farlo Fagioli); patteggiare invece tra il deferimento e la prima udienza basterebbe per ottenere la riduzione di un terzo.

Quando le scommesse dei calciatori sono lecite

Chiarito cosa e perché non si può, viene ora da chiedersi se ci sia la possibilità per i calciatori di scommettere su eventi sportivi che esulano dal calcio? Secondo l’avvocato Paco D’Onofrio, interpellato da Fanpage.it, «i calciatori non possono scommettere nel perimetro degli eventi del loro sport. Oltre al calcio si può fare. La norma nasce partendo dal fatto che un tesserato, appartenente a un sistema sportivo, possa avere influenze e quindi scommetti su qualcosa che ti è vicino. Questo non è considerato opportuno. Se sono un calciatore posso scommettere su altri eventi perché non c’è vicinanza».