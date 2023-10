Noah Okafor è rimasto coinvolto in un incidente stradale, dove avrebbe riportato una lieve ferita al sopracciglio. Ha lasciato il ritiro della sua Nazionale.

Milan, incidente stradale per Okafor: taglio al sopracciglio

Noah Okafor è rimasto coinvolto in un incidente stradale, dove ha riportato una lieve ferita al sopracciglio. L’attaccante del Milan ha lasciato il ritiro della sua Nazionale, la Svizzera, ed è stato mandato a casa. Inizialmente la Federcalcio elvetica aveva parlato di un lieve infortunio alla testa. Per questo motivo il calciatore aveva lasciato il ritiro, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset, il calciatore avrebbe riportato una lieve ferita all’arcata sopracciliare a causa di un incidente.

Okafor lascia il ritiro dopo un incidente stradale

Okafor ha avuto un incidente stradale mentre occupava il posto accanto al guidatore, per cui sono stati necessari dei punti di sutura. Quando è stato visitato dallo staff medico della Nazionale svizzera, è stato rimandato a casa. Okafor tornerà a Milanello per la preparazione in vista della partita di domenica 22 ottobre a San Siro contro la Juventus. In questo campionato ha già segnato due goal.