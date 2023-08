Luciano Spalletti sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. L’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli prenderà il posto di Roberto Mancini.

Spalletti incontra Gravina, sarà il nuovo CT dell’Italia: i dettagli del contratto

Luciano Spalletti sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. L’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli prenderà il posto di Roberto Mancini. Oggi, 18 agosto, ci sarà l’incontro con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per sciogliere gli ultimi dubbi. Uno di questi riguarda la clausola da pagare per liberarsi del Napoli. Non ci sono ancora risposte definitive sul versamento o meno della penale a De Laurentiis di circa 2,6 milioni, visto che decresce ogni mese di 250 mila euro, ma questo lo stabiliranno i suoi avvocati nelle prossime settimane. Potrebbe anche riuscire a non pagare nulla. Il contratto di Spalletti dovrebbe essere di un anno più due, ma sulle cifre non ci sono ancora certezze. L’ingaggio dovrebbe essere di poco inferiore ai 2 milioni nella prima stagione per poi salire a 2,5 milioni nelle due successive stagioni, fino al 2026, l’anno della Coppa del Mondo che si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Spalletti incontra Gravina, sarà il nuovo CT dell’Italia: i dettagli dello staff

Spalletti avrà il ruolo di supervisore delle tre nazionali principali, ovvero Nazionale A, Under 20 e Under 21, e nell’incontro di oggi si parlerà anche dei nomi del suo staff. Ci saranno il vice “storico” Marco Domenichini, il preparatore atletico Francesco Sinatti e un assistente tecnico tra Daniele Baldini e Alessandro Pane. Potrebbero anche essere inseriti entrambi. Andrea Barzagli si occuperà della fase difensiva e c’è la conferma anche del tattico Antonio Gagliardi. Il nuovo capo delegazione sarà Gigi Buffon, ma bisogna capire quali saranno le posizioni del team manager, Lele Oriali, e di Alberto Bollini, vice allenatore nella gestione Mancini. Se tutti i dettagli verranno sistemati nell’incontro di oggi, nella giornata di domani arriverà l’annuncio ufficiale.