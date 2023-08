Contatto tra il presidente Figc e il presidente del Napoli per liberare l'allenatore. Conte in attesa

Luciano Spalletti ha dato la sua disponibilità alla Figc: è pronto a prendere le redini di commissario tecnico della Nazionale italiana dopo le dimissioni di Roberto Mancini.

Nodo clausola

Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore ma c’è un ostacolo: infatti la clausola che lega l’allenatore toscano al Napoli rappresenterebbe, al momento, un problema. Nessuna delle parti vorrebbe versare il pagamento della penale, sono previsti in giornata dei contatti tra il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il presidente del club campione d’Italia, Aurelio De Laurentiis, per approfondire il tema. Tutto lascia pensare che il presidente del club azzurro possa concedere l’ok uscendo così da trionfatore in uno dei momenti di complicati del calcio italiano.

Conte sullo sfondo

Sullo sfondo c’è anche il profilo di Antonio Conte, il tecnico ha già guidato gli azzurri nel biennio 2014-2016 ed è libero dopo l’esperienza non idillica al Tottenham. L’allenatore ha compreso con grande serenità la situazione in casa azzurra ed è in attesa di entrare nel vivo della trattativa qualora la scelta della Federcalcio ricadesse nuovamente su di lui. Le percentuali che l’ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Inter ritorni a guidare la Nazionale sono al momento esigue.

