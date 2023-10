Fabrizio Corona non torna indietro e, come d’accordo, alle 14 di venerdì 13 ottobre ha svelato il nome del quarto giocatore secondo lui coinvolto nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Torino sul caso delle scommesse illegali. Si tratta del giallorosso Nicola Zalewski.

Verso i dieci nomi di calciatori indagati sul caso di calcioscommesse

Il nome del centrocampista polacco rischia dunque di unirsi all’elenco degli indagati dietro a quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. La caccia potrebbe non fermarsi qui: l’ex fotografo sostiene che siano circa dieci in totale i calciatori su cui poter indagare per la vicenda. Da quanto si apprende su Dillingernews, Corona farà uscire altri nomi, uno per volta: una decisione presa insieme alla sua «fonte, […] ben inserita nel mondo del calcio e delle scommesse». Al momento su di essa non è stato chiarito altro.

Per ora Zalewski resta fuori dall’indagine

Se il nome del calciatore polacco si aggiunga o meno a quello dell’ex compagno di squadra, Zaniolo, di Tonali e di Fagioli non è ancora chiaro: a quanto pare, per ora Zalewski non risulta indagato. Intanto gli inquirenti aumentano i giri del motore sulle indagini e questa mattina hanno effettuato un blitz a Coverciano, durante il ritiro della nazionale, in cui hanno notificato l’avviso di garanzia ai due calciatori indagati e sequestrato loro smartphone e altri device.