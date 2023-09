Juventus, Pogba positivo all'antidoping

Non sembra esserci pace per Paul Pogba: il centrocampista della Juventus è risultato positivo a un test antidoping effettuato dopo Udinese-Juventus, prima giornata del campionato di Serie A 2023/2014. Il controllo di routine ha infatti rilevato la presenza di testosterone nelle urine del calciatore.

Paul Pogba positivo al testosterone

Al termine di Udinese-Juventus, match che ha visto la Vecchia Signora imporsi per 3-0 (Rabiot, Vlahovic, Chiesa), alcuni giocatori si sono dovuti sottoporre a un test antidoping di rito. Il risultato, almeno per uno di essi, ha dato esito positivo.

È il caso di Paul Pogba, il centrocampista dallo stipendio d’oro e dai legamenti d’argilla che da quando è tornato all’ombra della Mole non ha fatto altro che sedersi in panchina, quando non addirittura in tribuna. La positività al testosterone, accertata grazie a un controllo effettuato sulle urine del calciatore, rappresenta dunque l’ennesima disfatta professionale per Pogba, il quale a questo punto rischia un lungo stop. Questa volta, contro ogni pronostico, non dettato da un infortunio.