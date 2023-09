Marotta centra in tempo l'ultimo bersaglio dei nerazzurri: all'Inter arriva il centrocampista dell'Ajax, firmerà un contratto di un anno per un guadagno netto di 1,5 milioni

Calciomercato agli sgoccioli: l’Inter chiude col botto. Davy Klaassen diventa nerazzurro. Venerdì 1 settembre l’olandese sarà in città per sostenere le visite mediche e, sorprese a parte, firmerà un contratto di un anno più opzioni sulla stagione successiva per un guadagno netto di 1,5 milioni.

Klaassen lascia l’Ajax dopo venti anni

Con un contratto in scadenza a fine stagione, per rispetto della ventennale militanza nel club – oltre 280 presenze dalle giovanili – l’Ajax ha svincolato Klaassen gratuitamente e i dirigenti nerazzurri non hanno perso tempo per accaparrarsi una valida pedina (non avrebbero potuto prenderla diversamente perché non avevano soldi per pagare il cartellino). Poliedrico nei ruoli della mediana, Klaassen ha esperienza internazionale e, caldo della vittoria ai playoff di Europa League contro il Ludogerts, potrebbe esserci già domenica contro la Fiorentina. In panchina, ovviamente.

Cos’altro aspettarsi tra i nerazzurri?

Mirato e centrato, il trentenne olandese è il settimo centrocampista affidato al timone di Simone Inzaghi. È finita qui? Forse (ancora no). Restano da chiarire – o confermare – le posizioni dei centrocampisti Lucien Agoume, che ha rifiutato finora le proposte di diversi club, e Kristjan Asllani, certamente voglioso di una presenza in campo più massiccia rispetto alla scorsa stagione.