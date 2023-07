Con una trattativa lampo, il Milan è alle ultime battute per chiudere il 23enne del Salisburgo Noah Okafor. Sarà lui il rinforzo in attacco per Pioli.

Altro colpo di mercato per il Milan: in arrivo un nuovo attaccante

Mister Pioli sta per ricevere il tanto desiderato rinforzo in attacco. Con una trattativa lampo, infatti, il Milan si sarebbe aggiudicato il centravanti svizzero classe 2000, Noah Okafor. Quest’anno il giocatore ha militato tra le fila del Salisburgo.

Le parti stanno ultimando l’affare in queste ore, e il ragazzo potrebbe arrivare in Italia già nella giornata di domani – sabato 22 luglio – per poi svolgere le visite mediche di rito. Lo sbarco di Okafor, inoltre, chiude la pista Taremi, e permette al club rossonero di concentrarsi su Chukwueze, profilo ideale e che completerebbe il pacchetto di giocatori extracomunitari.

Chi è Noah Okafor

Okafor nasce da padre nigeriano e madre svizzera, ma ha scelto di difendere i colori del paese in cui è nato. Con la Nazionale maggiore vanta già 14 presenze e due reti, tre delle quali all’ultimo mondiale disputato in Qatar.

L’ultima stagione ha siglato 10 gol in tutte le competizioni, andando a segno proprio contro il Milan in Champions League, con il Salisburgo. Due anni fa, invece, ha toccato quota 14 gol e 11 assist. È cresciuto nelle giovanili del Basilea, per poi passare al team di Red Bull nel 2020, per circa 11 milioni di euro.