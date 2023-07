La Uefa rimescola le carte e il Milan pesca (ancora) dal mazzo. Christian Pulisic è a Milano. L’ala ventiquattrenne americana atterra alle 9:30 di mercoledì 12 luglio all’aeroporto di Malpensa con un volo diretto da Atlanta, pronto a indossare la maglia rossonera al servizio di Stefano Pioli.

L’arrivo in aeroporto

Capellino da baseball, zaino in spalla e sorriso sulla faccia tra decine di tifosi e giornalisti che lo accolgono calorosamente in casa Milan: «Sono felice di essere qui, è un club storico e leggendario. Proveremo a vincere trofei» dice ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. In programma per mezzogiorno le visite mediche e subito dopo il sigillo del contratto fino al 2027: «Sono entusiasta» aggiunge.

Pulisic al Milan (e non solo)

Classe 1998, Pulisic arriva dal Chelsea per circa venti milioni ed è il quarto acquisto del club rossonero per la prossima stagione: dopo Luka Romero, Ruben Loftus Cheek e Marco Sportiello, e prima del centrocampista olandese Tijjani Reijnders (trattativa in corso). Terzo calciatore statunitense nello storico del Milan dopo Oguchi Onyewu e Sergino Dest, oltre a un goal in trenta partite con la maglia del Chelsea la scorsa stagione Pulisic ha preso parte al Mondiale in Qatar con gli Stati Uniti, collezionando ventitré reti in cinquantasette presenze.