Tijjani Reijnders è arrivato a Milano e in queste ore sta svolgendo le visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’. Al termine del consueto programma, il centrocampista si sposterà nella sede di Via Aldo Rossi per firmare il suo contratto con il Milan.

Milan, Reijnders è a Milano: ufficiale l’arrivo del centrocampista olandese

Sarà in grado Tijjani Reijnders di portare avanti la splendida tradizione olandese del Milan? Rispondere adesso non è facile e per Tijjani non si tratta nemmeno di un compito facile, conoscendo i nomi dei suoi illustri predecessori Oranje. Il centrocampista classe 1998, però, era ciò che serviva ai rossoneri dopo l’addio di Sandro Tonali: fantasia ed estro al servizio di Stefano Pioli. Reijnders è in arrivo dall’Az-Alkmaar (dove ha fatto benissimo) e si inserirà con tutta probabilità al centro del nuovo centrocampo a tre milanista.

I dettagli del contratto: ecco quanto guadagnerà Reijnders

Il prossimo numero 14 rossonero firmerà un contratto che lo legherà al club meneghino per 5 anni. La scadenza, infatti, è prevista per il prossimo 2028 e fino a quella stagione, Tijjani percepirà uno stipendio netto pari a circa 1,7 milioni di euro annui. Il Milan, nel frattempo, non si ferma e prosegue con le trattative per i prossimi colpi di mercato. Al momento gli obiettivi più vicini sembrano corrispondere ai nomi di Musah e Taremi.