Calcio e sport in lutto, addio ad Ilario Castagner, storico mister del “Perugia dei miracoli”.

L’allenatore se ne è andato “in punta di piedi” come aveva sempre vissuto ad 82 anni. A dare l’annuncio tristissimo sui social il figlio Federico: “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Ciao papá…”. Castagner era considerato simbolo del calcio e figura chiave della storia sportiva del Perugia.

Addio ad Ilario Castagner, icona del Perugia

Era nato a Vittorio Veneto e da calciatore ebbe la prima esperienza in biancorosso all’inizio degli anni Sessanta.

Da allenatore ebbe una carriera molto ricca: Atalanta, Lazio, Milan e Inter, ma il nome di Castagner cè legato soprattutto al “Grufone” Perugia, a partire dal periodo d’oro fra il 1974 e il 1980. Fu alla fine del campionato 1974-1975 che arrivò la promozione in serie A.

La squadra che “fece il miracolo”

Nella stagione 1978-1979 infatti il suo “Perugia dei miracoli”, chiuse imbattuto il campionato di serie A e divenne la prima squadra in assoluto a riuscirci con lui il primo allenatore.

All’epoca disse che “Milan e Juventus arrivarono dopo”. Il Perugia chiuse il campionato secondo con 41 punti dietro al Milan che ne fece 44. Disse Castagner: “Se non si fosse fatto male Franco Vannini saremmo finiti primi, con lui avremmo conquistato quei cinque punti in più per lo scudetto”.