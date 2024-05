Luis Enrique: On va gagner, è la sola frase francese che conosco

Milano, 6 mag. (askanews) - "È l'unica frase in francese che conosco: On va gagner, vinceremo", ha detto l'allenatore del PSG Luis Enrique alla vigilia della sfida di ritorno della semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund. All'andata in Germania i tedeschi si sono imposti per uno ...

Milano, 6 mag. (askanews) – “È l’unica frase in francese che conosco: On va gagner, vinceremo”, ha detto l’allenatore del PSG Luis Enrique alla vigilia della sfida di ritorno della semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund. All’andata in Germania i tedeschi si sono imposti per uno a zero con gol di Fullkrug. “Siamo tutti una squadra e in un’orchestra ognuno suona uno strumento, perché nel calcio i giocatori, anche se sono bravissimi e campioni del mondo, devono aiutarci a difendere e i nostri difensori, anche se sono molto bravi a difendere, devono aiutarci a portare la palla nelle migliori condizioni”.