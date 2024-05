Jobs act, Renzi: Pd è finito. Scrivi Schlein, leggi 5 stelle o Cgil

Ercolano (Na), 6 mag. (askanews) - "Il Pd ha voluto e votato il Jobs act, io non entro nel merito ma il dato di fatto è che il Pd ha voluto quella legge con gli stessi parlamentari, almeno in parte, che ora raccoglieranno le firme per abrogare la propria legge". Così il leader di Italia Viva, Mat...

Ercolano (Na), 6 mag. (askanews) – “Il Pd ha voluto e votato il Jobs act, io non entro nel merito ma il dato di fatto è che il Pd ha voluto quella legge con gli stessi parlamentari, almeno in parte, che ora raccoglieranno le firme per abrogare la propria legge”.

Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando a Ercolano (Napoli) a margine dell’inaugurazione di piazza Carlo di Borbone, a proposito del referendum della Cgil contro il Jobs act che la leader del Pd Elly Schlein ha detto di voler firmare.

“Il Pd non esiste più – ha proseguito Renzi – il Pd riformista non c’è più, e io spero se ne accorgano i gruppi dirigenti; sono certo che se ne accorgeranno gli elettori, alle prossime elezioni europee la stragrande maggioranza dei riformisti non può che votare per gli Stati Uniti d’Europa. Si scrive Schlein e si legge 5 stelle o Cgil, noi siamo altra cosa”.