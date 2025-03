Parigi, una toccata e fuga. Qualche giorno, giusto il tempo di staccare la spina mentre il campionato si prende una pausa. Raffaele Palladino ha concesso riposo ai suoi, almeno a quelli non impegnati con le nazionali.

Matrimonio Zaniolo e Sara: dalla magia di Parigi alla romantica promessa

Nicolò Zaniolo ha colto l’occasione. Biglietti alla mano, direzione Francia. Ma non era solo. Con lui, Sara Scaperrotta. Un viaggio che aveva un motivo speciale: il suo compleanno. Ventisette candeline.

Ma Parigi non è stato il vero teatro della grande serata. L’ispirazione, magari, sì. La città dell’amore ha fatto da sfondo ai pensieri di Nicolò, ma la scena madre si è consumata altrove. Firenze. Ponte Vecchio. Un classico senza tempo. Lui, lei, un anello. La domanda più importante, quella del matrimonio. “Ora & per sempre”. Tre parole su Instagram a immortalare il momento. E la risposta? Ovviamente sì. Nessuna esitazione, solo emozione.

Loro due, una storia lunga. Insieme da una vita, con una parentesi di distanza nel mezzo . Poi il ritorno, più forti di prima. Nel 2021 la nascita di Tommaso ha chiuso il cerchio, rafforzando un legame già profondo. E ora il matrimonio. Un passo che molti si aspettavano, ma che ha comunque sorpreso. I social si sono riempiti di auguri, congratulazioni, messaggi d’affetto.

Futuro incerto per Zaniolo? Il riscatto è una corsa contro il tempo

E il calcio? Beh, quello resta un’incognita. Il futuro di Zaniolo è ancora tutto da scrivere. La Fiorentina ha un obbligo di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro, ma per farlo scattare servono ancora nove presenze da almeno mezz’ora in campo. E di partite, in campionato, ne restano solo nove. Dovrebbe giocarle tutte. Difficile. Non impossibile, ma difficile.

E poi c’è la questione Atalanta. Domenica prossima, alla ripresa della Serie A, sarà proprio contro la Dea che Zaniolo si troverà faccia a faccia. Un passato sfiorato, una scelta fatta la scorsa estate: Bergamo per la Champions, poi poco spazio, qualche rimpianto. Ora il ritorno a Firenze, la maglia viola da riconquistare. Sei presenze, 262 minuti in campo. Troppo poco per dire che è fatta.

Gli obiettivi, però, sono chiari. Costruire un futuro in viola e sposare Sara: due obiettivi splendidi da raggiungere.