Uno tsunami sulle auto europee. E no, non è un’esagerazione. Quali saranno i marchi più colpiti dai dazi di Donald Trump? Ecco come sui dazi all’importazione rischia di scuotere l’industria automobilistica del Vecchio Continente come poche volte nella storia recente. Dal 2 aprile, chi vende auto negli Stati Uniti senza fabbriche locali pagherà il prezzo più alto. E il conto, neanche a dirlo, sarà salato.

I marchi più colpiti dai dazi di Trump: chi sono i giganti a richio?

Il caso più eclatante? Jaguar Land Rover. Ogni singola vettura che il marchio britannico piazza sul mercato americano è importata. Non una fabbrica negli States, non un’ancora di salvezza. Risultato? Il dazio del 25% colpirà l’intera produzione diretta oltreoceano. Ma non è l’unico colosso a tremare. Volkswagen, con l’80% delle sue vendite USA provenienti dall’estero, è subito dietro. Seguono Mercedes-Benz (63%), Bmw (52%) e Stellantis (45%). Una tempesta perfetta per le aziende che hanno investito poco in stabilimenti locali e che ora vedono i conti saltare.

E poi c’è la questione prezzi. Perché, alla fine, chi paga davvero? Facile: chi compra. Secondo le stime, il nuovo dazio comporterebbe un costo aggiuntivo di 3-3,5 miliardi di dollari per i produttori tedeschi di auto di lusso.

Marchi più colpiti dai dazi di Trump: ecco la stangata su chi compra

Tradotto in numeri più concreti: circa il 2% dei ricavi per Bmw, l’1% per Volkswagen, addirittura il 10% per Porsche. E Volkswagen ha esportato negli USA oltre 430 mila auto solo lo scorso anno. Fate due conti.

Ma la vera botta arriverà per chi si trova dall’altra parte del bancone: i clienti. Si parla di un rincaro medio di 7.600 dollari per ogni auto importata . Anche considerando un’ipotesi più soft, spalmata su tutte le vetture vendute negli States, il rincaro sarebbe di 3.800 dollari. Basta per scoraggiare un potenziale acquirente? Probabile. Basta per spingere i costruttori a rivedere le strategie? Sicuro.

Ora la domanda è: i marchi più colpiti dai dazi di Trump assorbiranno il colpo o scaricheranno tutto sui listini? La storia insegna che la seconda opzione è più probabile. Il rischio? Un effetto a catena che rallenta le vendite, riduce la competitività e alla fine, fa male a tutti. Anche agli stessi Stati Uniti, che potrebbero trovarsi con meno scelta e prezzi più alti. Ma si sa, nel gioco delle tariffe, qualcuno vince e qualcuno perde. E questa volta, l’Europa rischia grosso.