Dopo anni di alti e bassi, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno scelto di dirsi finalmente “sì”. Una cerimonia riservata e intima, lontana dai riflettori, che celebra non solo il loro amore ritrovato, ma anche la nuova fase della loro famiglia, con il primogenito Tommaso e il secondo figlio in arrivo.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: una storia d’amore tra alti, bassi e seconde possibilità

La relazione tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta risale al 2019 e ha subito momenti complessi. Durante la gravidanza di Sara, nel 2020, emergono incomprensioni che finiscono sotto i riflettori; Nicolò ammette di non sentirsi pronto per un impegno così grande, lascia Sara ma lei decide di tenere la gravidanza. Nel luglio 2021 nasce Tommaso e, nonostante strade sentimentali inizialmente divergenti, entrambi rimangono presenti nella vita del figlio. Con il tempo, la coppia ritrova equilibrio e, nel 2023, decide di riprovarci, condividendo momenti di famiglia.

La proposta di matrimonio arriva a Firenze, in un ristorante sul Lungarno, durante una serata speciale, suggellando una seconda possibilità. Oggi, dopo quasi sei anni di amore sulle montagne russe, Nicolò, 26 anni, e Sara, 27, festeggiano il loro matrimonio, mentre Sara è al settimo mese di gravidanza del secondo figlio.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, matrimonio a sorpresa: i retroscena su nozze, abito e invitati

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno finalmente pronunciato il loro “sì” con una cerimonia riservata, lontana dai riflettori, condividendo sui social solo frammenti simbolici della giornata. Tra le storie Instagram della neosposa compaiono foto in bianco e nero della famiglia e dettagli colorati della tavola, delle rose bianche e della torta a forma di cuore.

Anche i dettagli, dal look degli sposi alla torta, parlano chiaro: riservatezza e sobrietà sono stati al centro. La torta nuziale, semplice, a forma di cuore con la scritta «Just married», riflette perfettamente lo spirito della giornata. Nicolò ha optato per un completo classico, con linee nette e senza eccessi, mentre l’abito di Sara non è stato ancora svelato sui social; nell’unica foto condivisa indossa una giacca chiara lunga.