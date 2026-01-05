Selvaggia Lucarelli ufficializza il matrimonio, dove e quando sarà

Selvaggia Lucarelli ufficializza il matrimonio, dove e quando sarà

E' arrivato il tanto atteso sì tra la giornalista e lo chef. I due si sposeranno questa primavera in una splendida location tutta italiana.

Selvaggia Lucarelli è pronta a culminare la relazione d’amore con il compagno e chef Lorenzo Biagiarelli con il matrimonio difatti la stessa giornalista ha comunicato ufficialmente il luogo ed il periodo in cui si terrà la cerimonia atta a suggellare il loro amore. Scopriamo quindi la location e la data del tanto atteso sì.

Selvaggia e Lorenzo, da internet al rapporto decennale

La storia d’amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli è iniziata in via telematica, commentando un post su un’olgettina e da quel momento la relazione è diventata sempre più intima e vera.

Il risultato è un rapporto che dura ormai da 10 anni, nel mezzo anche la condivisione dello studio di Ballando, lui concorrente nel 2022 e lei giurata di lunga data. La decisione sul matrimonio è arrivata da lei dopo una lunga attesa, i due ora sono pronti e convinti rispetto al grande passo.

Il sì sarà in Salento questa primavera

La data del matrimonio è stata annunciata da Selvaggia nel programma di Alessandro Cattelan “Hot Ones” come riporta Biccy.it – “dovrebbe essere nella primavera del 2026“.

Dagospia ha ufficializzato la notizia svelando si sposeranno in Salento e la cerimonia avverrà in primavera. Difatti tramite il celebre sito si è inoltre scoperto che i due hanno acquistato e ristrutturato un casale a Leuca, con annessa chiesa per la celebrazione.

A proposito della festa, VanityFair ha reso noto che Selvaggia Lucarelli ha ammesso che sarà “una grande festa pagana e vegana”.

Il sì è arrivato dopo il primo rifiuto da parte dello sposo, che non ha affrontato l’argomento per 9 anni, Selvaggia lo ha quindi preso di petto (ed in maniera scherzosa) – “‘Guarda che se io muoio tutti i miei averi andranno a mio figlio Leon, che magari li spenderà tutti in fumo”; lì si è anche ricordato del casale in Puglia ed ha accettato la proposta.