Lo storico giurato di “Ballando con le Stelle”, Fabio Canino, ospite di Francesca Fialdini a “Da Noi A Ruota Libera“, ha parlato della sua vita sentimentale, del suo fidanzato Emanuele, di 32 anni.

Si è da poco conclusa la 20esima edizione di “Ballando con le Stelle“, che ha visto il trionfo di Andrea Delogu in coppia con Nikita Perotti.

Seconda Francesca Fialdini in coppia con Giovanni Pernice. Proprio la Fialdini ha avuto come ospite a “Da Noi a Ruota Libera“, uno dei giurati storici del dance show di Milly Carlucci, ovvero Fabio Canino il quale ha parlato della sua vita sentimentale, rivelando di avere un fidanzato di 30 anni più giovane di lui.

Ospite di Francesca Fialdini a “Da Noi a Ruota Libera”, lo storico giurato di “Ballando con le Stelle” ha parlato del suo fidanzato, che ha 32 anni, quindi 30 in meno di lui. Si chiama Emanuele ed è uno stilista: “io sono la prova provato che l’amore può capitare a chiunque. Fino a 60 anni non ho trovato il compagno di vita, poi è arrivato Emanuele. E’ una bellissima persona, mi piace il fatto che ha la sua vita. Lui fa lo stilista, non vuole fare spettacolo. Non gli piace farsi vedere come ‘il compagno dì’, giustamente, perché ognuno ha il suo lavoro. E’ la persona che cercavo da tutta la vita, l’ho trovata tardi, ma lo trovo interessante.” E sul loro incontro: “è uno stilista, e per uno spettacolo che dovevo fare mi portò una giacca. Quell’incontro fu fatale, e da quel giorno non ci siamo più lasciati.”